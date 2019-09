Voorzitter LaLiga juicht terugkeer Cristiano Ronaldo en José Mourinho toe

LaLiga-voorzitter Javier Tebas zou graag zien dat Cristiano Ronaldo en José Mourinho terugkeren in het Spaanse voetbal.

Ronaldo speelde negen seizoenen bij en maakte in de zomer van 2018 een verrassende overstap naar . Mourinho was tot 2013 drie jaar trainer van de Madrilenen geweest en maakte op een gegeven moment een einde aan de hegemonie van Josep Guardiola bij Bacelona.

Sindsdien was de Portugese trainer van en en na zijn ontslag bij Manchester is hij in verband gebracht met een terugkeer naar Santiago Bernabéu. Een terugkeer van Ronaldo naar de Spaanse hoofdstad lijkt onwaarschijnlijk, maar Tebas zet de deur voor het tweetal open.

"Ik zou Cristiano Ronaldo graag terug willen en wil dat José Mourinho een Spaans team gaat coachen", vertelt Tebas in gesprek met Canal 11 . "Hij is een geweldige coach en een geweldige naam om onze competitie te promoten."

Ronaldo streed in LaLiga jarenlang met Lionel Messi om de individuele prijzen. De Portugese en Argentijnse superster strijden nu op verschillende podia, maar volgens Tebas heeft dat weinig effect gehad op de interesse in de Spaanse competitie.

"Ik dacht dat zijn vertrek een grotere invloed zou hebben, om eer eerlijk te zijn. Ik heb echter liever de Spaanse competitie met Ronaldo erin dan zonder. De Premier League had jarenlang geen Ballon d'Or-winnaar, maar was nog steeds de beste competitie ter wereld. Dat is geweldig werd op vele niveaus."

Er is de laatste tijd veel gesproken over de oprichting van een Super League, waarin onder andere en Real Madrid zullen acteren. Tebas is duidelijk wat hij daarvan vindt: "We zijn er volledig tegen."

"Het heeft een ander format dan de en het zou de competitie praktisch sluiten. Het format zou de concurrentie doden. Economische belangen zouden alleen de grootste clubs dienen, in een tijd waarin we proberen het concurrentievermogen te bevorderen."