'Voortijdige terugkeer van Ödegaard gaat Real Madrid miljoenen kosten'

Martin Ödegaard kent tot dusver een uitstekend seizoen in dienst van Real Sociedad, dat hem tot medio 2021 huurt van Real Madrid.

In Spanje werd eerder al gemeld dat de Koninklijke concreet overweegt om de Noorse middenvelder eerder terug naar de Spaanse hoofdstad te halen. AS weet echter te melden dat moet betalen om de huurovereenkomst met voortijdig te beëindigen.

Real Madrid zou achter de schermen al werken aan de terugkeer van Ödegaard, die na dit seizoen zou moeten terugkeren in het Santiago Bernabéu. Bij Real Sociedad is men officieel nog niet op de hoogte van de intenties van de Koninklijke en de Spaanse krant voorspelt dat de Baskische club ongetwijfeld zal wijzen op een clausule die in de huurovereenkomst is opgenomen.

Het zou betekenen dat Real Madrid een boete moet betalen indien men besluit om Ödegaard voor 2021 al terug te halen naar de Spaanse hoofdstad.

Die boete zou naar verluidt op kunnen lopen tot vier miljoen euro, al vertrouwt Real Madrid op de goede band met Real Sociedad. De uitstekende verstandhouding tussen beide clubs moet er toe leiden dat de Baskische club ermee instemt dat de boete verlaagd of zelfs kwijtgescholden wordt.

Het is tevens niet uit te sluiten dat Real Madrid een vervanger richting San Sebastian stuurt. Het Japanse Goal voorspelt dat Takefusa Kubo komende zomer weleens een tijdelijke overstap naar Real Sociedad zou kunnen maken.

Ödegaard was dit seizoen in zestien wedstrijden voorlopig goed voor vier doelpunten en vijf assists namens Real Sociedad, dat momenteel de vijfde plaats bezet in LaLiga. De 21-jarige middenvelder, 22-voudig Noors international, is momenteel bezig aan zijn derde huurperiode.

Real Madrid liet Ödegaard eerder tijdelijk naar sc en vertrekken.