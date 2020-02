Vooroordelen doen Ajax-talent niets: "Laat ze lekker praten, ik laat het zien"

Brian Brobbey is bezig aan een uitstekende reeks.

De achttienjarige spits wist vijf doelpunten te maken in zijn laatste vijf wedstrijden voor Jong in de en lijkt zijn belofte zo langzaam maar zeker in te gaan lossen.

Brobbey maakt zijn reputatie als krachtmens ook in Jong Ajax waar, maar de aanvaller benadrukt niet alleen afhankelijk te zijn van zijn fysieke kwaliteiten.

Brobbey doorliep een groot deel van de jeugdopleiding van Ajax en viel daarin al op vanwege zijn imposante fysiek. De spits haalt zijn schouders echter op wanneer hij in de Ajax Podcast geconfronteerd wordt met het vooroordeel dat hij enkel teert op zijn fysiek.

Meer teams

"Laat ze lekker praten en ik laat het gewoon zien", reageert de aanvaller met Ghanese roots nuchter. Brobbey maakte in oktober 2018 namens Jong Ajax zijn debuut in het betaald voetbal en beleeft dit seizoen zijn definitieve doorbraak in de Keuken Kampioen Divisie.

Met zes doelpunten in elf competitieoptredens is hij een belangrijke pion in het elftal van trainer Mitchell van der Gaag. Debuteren in Ajax 1 deed hij nog niet.

Lees beneden verder

"Het is heel anders dan in de A1. Het is zwaarder en fysiek zijn ze sterker", zegt de spits over het niveau van de Keuken Kampioen Divisie. "Ik moet ook veel meer doen. De meeste mensen waar we tegen spelen, schieten elke bal van achteruit lang. Dat is in de jeugd minder."

Begin deze week ging Brobbey viraal in het duel van Jong Ajax met , door tegenstander Gino Bosz met speels gemak van zich af te schudden. "Ik kreeg een lange bal en de trainer zei: bal vasthouden", blikt hij terug op dat moment.

"Dat is wat ik deed. Ik gaf hem een schouderduw en toen vloog hij een beetje. Het gaf me gewoon een normaal gevoel. Ik heb het al vaker laten zien."