Voormalig vakkenvuller krijgt lucratief avontuur: "Dit kon ik niet weigeren"

Youssef El Jebli ruilde De Graafschap onlangs in voor Al-Faisaly uit Saudi-Arabië.

De aanvallende middenvelder, die voor twee jaar heeft getekend bij zijn nieuwe werkgever, erkent in gesprek met de Gelderlander dat de transfer snel tot stand kwam. "Ik kreeg woensdagochtend te horen dat ik mijn visum moest aanvragen en zat 's avonds in het vliegtuig naar Abu Dhabi."

Vier jaar geleden was El Jebli nog actief bij de amateurs van FC Lienden, terwijl hij ook nog vakkenvuller was bij de Albert Heijn. Bij werkte hij zich op tot een belangrijke speler én publiekslieveling.

Dat El Jebli nu voor de miljoenen in 'de zandbak' kiest, erkent hij ruiterlijk. "Of ik de komende jaren miljonair word? Daar zeg ik niets over. Maar dit aanbod kon ik niet weigeren."



Toch ziet El Jebli ook een mooi avontuur voor zich. "Het Midden-Oosten heeft mij ook altijd al getrokken. Ik ben benieuwd naar de cultuur, naar het voetbal. Dit is een stap die ik voor ogen had. Maar het is niet makkelijk De Graafschap te verlaten. Ik heb veel aan de club te danken, mooie tijden beleefd en mis de supporters en alle mensen nu al."



De aanvallende middenvelder geeft toe dat er veel belangstelling voor hem was, ook vanuit Nederland. "Vanuit de heeft alleen zich in het begin van de zomer gemeld. kwam op het laatste moment nog. Ik vond het pijnlijk dat er na mijn sterke seizoen niet meer belangstelling was", aldus de 26-jarige El Jebli.