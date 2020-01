Voormalig toptalent strijkt na Real en FC Cukaricki weer neer in Nederland

Mink Peeters gaat spelen in het shirt van FC Volendam.

Trainer Wim Jonk zegt in gesprek met NH Nieuws dat de 21-jarige aanvaller voor anderhalf jaar gaat tekenen bij de club uit de . Peeters komt over van FC Cukaricki in Servië, waar hij vorig jaar naartoe verkaste na zijn dienstverband bij .

Er deden de afgelopen dagen al de geruchten de ronde dat Peeters zou neerstrijken bij en nu bevestigt Jonk dit. "Een jongen die in zichzelf wil investeren. Hij heeft wat omzwervingen gemaakt, maar in het verleden was hij een goede speler."

"Hij krijgt bij Jong Volendam de kans om te laten zien of hij een toegevoegde waarde is", aldus de coach.

Peeters werd in de jeugd van en gezien als een grote belofte en kwam uit voor diverse jeugdelftallen van Oranje. In de zomer van 2014 vertrok hij naar Real, maar een doorbraak bij de Spaanse grootmacht zat er nooit in.

Na verhuurperiodes aan , FC en Lleida Esportiu vertrok hij medio 2019 naar FC Cukaricki, waar hij na een halfjaar alweer is vertrokken.