Voormalig toptalent Pato keert week na vertrek uit China terug op oude nest

Alexandre Pato keert terug naar Brazilië.

São Paulo maakt woensdagavond namelijk via de officiële kanalen melding van de komst van de 29-jarige aanvaller, die in tussen 2014 en 2015 ook al actief was bij de Braziliaanse topclub. De 27-voudig Braziliaans international kan transfervrij ingelijfd worden, aangezien hij ruim een week geleden vertrok bij het Chinese Tianjin Tianhai. Pato heeft zich tot 2022 aan O Clube da Fé verbonden.

Pato gold een jaar of tien geleden nog als een van de grootste talenten ter wereld en ontving in 2009, toen hij in dienst was van , de Golden Boy-award. De aanvaller wist echter nooit helemaal aan de hoge verwachtingen te voldoen en in 2013 verliet hij i Rossoneri voor een dienstverband bij Corinthians, dat hem vervolgens verhuurde aan São Paulo en .



In 2016 volgde een overstap naar , dat hij een jaar later weer verliet voor een avontuur in het Verre Oosten. Pato werd in de afgelopen maanden meerdere malen in verband gebracht met een terugkeer in het San Siro, maar door die geruchten kan nu een streep. Tijdens zijn eerdere periode bij São Paulo kwam hij tot 23 doelpunten en 13 assists in 72 wedstrijden.