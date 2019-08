Voormalig speler en scout van Ajax onverwacht op jonge leeftijd overleden

Henk van Santen is vrijdag onverwacht overleden, zo meldt Ajax zaterdagmiddag op de eigen website.

De voormalig voetballer van zowel als is slechts 64 jaar geworden. Hij was na zijn actieve loopbaan onder meer werkzaam als scout voor Ajax.



Van Santen voegde zich in 1974 bij de eerste selectie van Ajax. Hij speelde twee seizoenen voor de club en kwam daarin tot ruim dertig officiële optredens. Van Santen maakte daarna de overstap naar FC Twente en kwam tot twaalf wedstrijden in zijn debuutseizoen voor de Enschedeërs. Het was meteen zijn laatste jaargang als voetballer.



De carrière van Van Santen kwam immers vroegtijdig ten einde vanwege aanhoudend blessureleed. Hij werd na zijn loopbaan scout van Ajax en werd in 2013 lid van de vereniging AFC Ajax. "Wij wensen zijn nabestaanden heel veel sterkte toe met dit verlies. Rust zacht, Henk van Santen", zo schrijft de club.