Voormalig publiekslieveling van De Graafschap gaat Champions League in

Myenty Abena, die een verleden heeft bij De Graafschap, vervolgt zijn loopbaan bij Slovan Bratislava.

De 24-jarige verdediger verruilt Spartak Trnava, waar hij afgelopen halfjaar speelde, voor een dienstverband bij de kampioen van Slowakije. Abena heeft in de Slowaakse hoofdstad zijn handtekening gezet onder een vierjarig contract, dat hem tot medio 2023 aan de club verbindt.



Bij Slovan wordt Abena ploeggenoot van Joeri de Kamps en Mitch Apau. De verdediger liet een halfjaar geleden achter zich voor een avontuur bij Spartak Trnava, met wie hij afgelopen seizoen beslag legde op de Slowaakse beker. Abena had bij die club een contract tot het einde van de jaargang getekend, waardoor hij nu transfervrij de overstap kan maken naar de kampioen van Slowakije.



Daardoor zal Abena volgend seizoen met Slovan Bratislava deelnemen aan de eerste voorronde van de . "Dat is natuurlijk geweldig, als kleine jongen droom je van de Champions League", reageert Abena in gesprek met Voetbalzone. "Nu sta ik er zelf toch een beetje gek van te kijken hoe alles kan lopen, maar juist het gekke maakt de voetbalwereld zo interessant en leuk."



"Ik ben heel blij met deze overstap en zie bij Slovan heel veel doorgroeimogelijkheden", stelt de verdediger, die afgelopen halfjaar achttien officiële wedstrijden voor Spartak Trnava speelde. Met die club eindigde Abena als nummer acht in de Fortuna Liga, terwijl zijn nieuwe werkgever met grote overmacht kampioen in de Fortuna Liga werd. De voormalig publiekslieveling van De Graafschap kwam eerder in zijn loopbaan uit voor .