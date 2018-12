Voormalig PSV'er Salcido lijkt te stoppen: "Had het me zo nooit voorgesteld"

Carlos Salcido is per direct vertrokken bij Chivas Guadalajara en lijkt te stoppen als profvoetballer.

De 38-jarige Mexicaan, die in het verleden voor PSV speelde, heeft op een persconferentie uitgelegd waarom hij besloten heeft om zijn contract in te leveren. Salcido haalde een aantal keer indirect uit naar trainer José Cardozo, die Chivas sinds afgelopen zomer onder zijn hoede heeft.

"Het liefst had ik mijn contract uitgediend, maar dit is de beste beslissing. In de afgelopen zes maanden heb ik geen enkele klik gehad met de technische staf. Dit besluit is er eentje uit respect voor deze club, mijn collega's en iedereen die in altijd mij heeft geloofd. Ik kon er gewoon niet meer tegen. Ik ken werkelijk niemand die met plezier naar zijn werk gaat, terwijl er daar niemand naar hem omkijkt", aldus Salcido, die in 2014 terugkeerde bij Chivas.



"Niemand praatte met me, maar volgens mij verdien ik het op z'n minst om behandeld te worden als een normaal mens", vervolgt de 120-voudig international van Mexico. "Ik vertrek met pijn in mijn hart, want Chivas is mijn leven. Ik had me mijn afscheid van deze club op veel manieren voorgesteld, met een ereronde met tranen in mijn ogen, bijvoorbeeld. Maar ik had me nooit voorgesteld dat ik zó, in een kleine persruimte, zou afzwaaien."



De verdediger maakte zijn debuut voor Chivas, alvorens hij de overstap naar Europa maakte. Na vier jaar bij PSV vertrok Salcido naar Fulham. Daarna droeg hij nog het shirt van Tigres UANL, alvorens hij terugkeerde op het oude nest. Op de persconferentie spreekt Salcido zijn dank uit naar Jorge Vergara, de eigenaar van Chivas, en vice-president Amaury Vergara. PSV benoemde Salcido onlangs tot ambassadeur. De verdediger lijkt nu een punt achter zijn loopbaan te zetten, al wijzen andere berichten in Mexico erop dat hij nog een periode eraan vastplakt.