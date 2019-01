Voormalig PSV-kampioen (38) weet van geen ophouden en tekent contract

Carlos Salcido weet van geen ophouden.

De 38-jarige verdediger leek na zijn vertrek bij Chivas Guadalajara een punt te zetten achter zijn loopbaan, maar heeft nu getekend bij Tiburones Rojos de Veracruz. Die club staat momenteel, na vier speelronden, op de voorlaatste plaats in de Liga MX.

Salcido heeft een contract getekend dat hem tot het einde van het Clausura-seizoen aan Tiburones verbindt. Hij kwam dinsdag voor de medische keuring aan bij los Tiburones Rojos en sloot daarna meteen aan bij de training van de Uruguayaanse trainer Robert Siboldi. Ook Colin Kazim-Richards staat overigens onder contract bij Tiburones.



Salcido begon zijn loopbaan bij Guadalajara en speelde hierna vier seizoenen voor PSV. Vervolgens kwam de linkspoot uit voor Fulham, Tigres UANL en dus opnieuw Guadalajara. De 120-voudig international van Mexico won met PSV overigens drie prijzen: twee keer het landskampioenschap en eenmaal de Johan Cruijff Schaal.



Salcido liet in december zijn contract bij Guadalajara vernietigen. Hij zei op een persconferentie 'geen klik' te hebben met de technische staf: "Dit besluit is er eentje uit respect voor deze club, mijn collega's en iedereen die in altijd mij heeft geloofd. Ik kon er gewoon niet meer tegen. Ik ken werkelijk niemand die met plezier naar zijn werk gaat, terwijl er daar niemand naar hem omkijkt."