Voormalig opponent lovend: "Van de Beek heeft alles om te slagen bij Real"

Donny van de Beek is op dit moment een van de meest besproken voetballers in Spanje.

De aanvallende middenvelder gaat volgens onder meer Marca spoedig de overstap maken van naar en dat is voor de grootste sportkrant van Spanje reden om haar contacten aan te wenden.

Marca belt dit weekeinde met José Rodríguez, die vorig seizoen als speler van in de tegenover Van de Beek stond en ervan overtuigd is dat de Oranje-international kan slagen bij Real Madrid.

Rodríguez speelde jarenlang voor Real Madrid en kwam uiteindelijk tot vier officiële optredens in de hoofdmacht van de Koninklijke De middenvelder annex verdediger werd het afgelopen seizoen door Fortuna Sittard gehuurd van en kent Van de Beek als 'een hele goede speler'. "Hij verricht niet alleen enorm veel werk op het middenveld; hij duikt ook regelmatig voorin op. Hij heeft alles om te slagen bij Real Madrid", verzekert Rodríguez.

De voormalig Spaans jeugdinternational speelde vorig seizoen zelf 24 wedstrijden in de Eredivisie, waarvan 23 als basisspeler. Hij droeg met onder meer twee doelpunten bij aan de directe handhaving van de Limburgers in de Eredivisie, maar kreeg ook de nodige kritiek te verwerken omdat hij met regelmaat op de bon werd geslingerd. In totaal werd Rodríguez tweemaal met rood van het veld gestuurd.

De 24-jarige middenvelder is inmiddels teruggekeerd bij Mainz en bewaart al met al goede herinneringen aan de Eredivisie, zo vertelt hij. "Ik heb mijn verhuurperiode bij Fortuna Sittard als prettig ervaren. De Nederlandse competitie is spectaculair: er wordt aangevallen en de nadruk ligt bij veel teams op het voetbal", besluit Rodríguez.