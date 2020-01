Voormalig NAC-aanvoerder verdient toptransfer naar Arsenal

Pablo Marí verlaat Flamengo en gaat spelen voor Arsenal.

De Braziliaanse club heeft woensdagmiddag het vertrek van de Spaanse verdediger wereldkundig gemaakt. Het wordt de tweede periode van Marí in Engeland, want eerder stond hij al onder contract bij .

neemt Marí voor zes maanden over en legt volgens verschillende Engelse media een huursom van circa vijf miljoen euro neer. Daarnaast is een optie tot koop bedongen.

Manager Mikel Arteta zocht een nieuwe verdediger na de zware blessure van Calum Chambers. Laatstgenoemde scheurde de voorste kruisband in zijn linkerknie af en komt dit seizoen niet meer in actie.

Arteta zou verder niet tevreden zjin over Shkodran Mustafi, David Luiz en Sokratis Papastathopoulos, waardoor de club op zoek ging naar een nieuwe verdediger. Marí moet Arteta een extra optie geven in de achterste linie van the Gunners.

Lees beneden verder

De Spanjaard reisde afgelopen vrijdag samen met Arsenal-directeur Edu naar Londen om zijn huurtransfer af te ronden. Marí speelt sinds afgelopen zomer voor en had een belangrijk aandeel in de landstitel en de eindzege in de Copa Libertadores. Hij speelde ook op het WK voor clubs, waar de finale uiteindelijk werd verloren van . Zijn contract bij Flamengo loopt door tot medio 2022.

Marí is geen onbekende in Engeland, want tussen 2016 en 2019 stond hij onder contract bij Manchester City. Hij speelde nooit een wedstrijd in het eerste elftal van the Citizens. Hij werd verhuurd aan , Deportivo La Coruña en .

In het seizoen 2017/18 was hij een vaste waarde in de en droeg hij zelfs de aanvoerdersband. Hij kwam tot 31 wedstrijden in de Nederlandse competitie.