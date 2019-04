Voormalig MVV-speler Faty Papy (28) zakt in elkaar op veld en overlijdt

Faty Papy is donderdag op 28-jarige leeftijd overleden. Papy speelde in het seizoen 2009/2010 een seizoen op huurbasis voor MVV Maastricht.

De middenvelder uit Burundi zakte tijdens een wedstrijd van zijn club Malanti Chiefs in Swaziland als gevolg van hartproblemen in elkaar en overleed uiteindelijk in het ziekenhuis. Zijn hartproblemen waren bekend, hetgeen tot gevolg had dat hij in het recente verleden nog enkele keren zonder club kwam te zitten. In januari werd hem afgeraden om ooit nog te voetballen, maar Papy legde het advies naast zich neer en besloot in Swaziland aan de slag te gaan bij Malanti Chiefs.



Donderdag sloeg het noodlot toe voor Papy in de wedstrijd tegen Green Mamba. De middenvelder zakte al na een kwartier in elkaar, waarna hij direct werd afgevoerd naar ziekenhuis. Aldaar overleed hij. Papy maakte in maart nog deel uit van de selectie van Burundi die voor het eerst in de historie van het land plaatsing voor Afrika Cup veiligstelde. In de beslissende kwalificatiewedstrijd tegen Gabon (1-1) bleef hij op de bank.