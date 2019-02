'Voormalig middenvelder Yassine Abdellaoui neergeschoten in Amsterdam'

Yassine Abdellaoui is woensdagavond neergeschoten in de Amsterdamse wijk IJburg, zo meldt Het Parool donderdagmiddag.

De 43-jarige oud-speler van onder meer NAC Breda en Willem II werd bij de schietpartij in zijn been geraakt en verkeert verder buiten levensgevaar. Getuigen hoorden ’s avonds laat rond 23.30 uur meerdere knallen, waarna zij een man schreeuwend op straat vonden.

Twee nog niet geïdentificeerde mannen ontvluchten de buurt na het incident op een scooter. Het is volgens de Amsterdamse krant overigens nog niet duidelijk of de kogels daadwerkelijk bedoeld waren voor Abdellaoui, of dat eigenlijk een naaste van de oud-voetballer het beoogde doelwit was.



Abdellaoui begon zijn loopbaan begin jaren '90 bij Willem II en speelde in Nederland verder voor NAC, NEC en De Graafschap, waar hij in 2004 een punt achter zijn loopbaan zette. De voormalige middenvelder kwam in 1997 ook even uit voor het Spaanse Rayo Vallecano, maar dit avontuur was slechts een kort leven beschoren. Abdellaoui had de laatste tijd geen vaste woning, maar was wel vaak op IJburg te vinden, zo voegt Het Parool toe.