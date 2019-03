Voormalig 'koning van Moskou': "Nu ben ik een 'backje' bij Sevilla"

Sinds de aanstelling van Ronald Koeman als bondscoach van het Nederlands elftal is Quincy Promes bepaald geen basisspeler meer.

Onder Danny Blind, Fred Grim en Dick Advocaat was de vleugelaanvaller van een vaste waarde, maar Koeman stelde Promes in slechts vijf van de tien interlands in de basis op. Ook niet onbelangrijk: Oranje won niet één van die vijf duels. Promes weet zelf dat zijn status is veranderd.

"Een paar jaar geleden was ik nog de 'koning van Moskou', nu ben ik een 'backje' in Sevilla", vertelt Promes met een knipoog aan de NOS . De 27-jarige aanvaller maakte afgelopen zomer voor twintig miljoen euro de overstap van Spartak Moskou naar Sevilla, waar hij aanvankelijk tussen basis en bank schommelde. De voorbije maanden was hij echter een vleugelverdediger in een systeem met vijf verdedigers, een wingback.



De nieuwe positie van Promes betekende weliswaar meer minuten, maar het kan ook nadelig zijn voor zijn interlandloopbaan. "Het speelt een heel ander systeem dan Sevilla. Daar moet ik mee dealen. En de bondscoach zal heus niet vergeten zijn dat ik ook nog scorend vermogen heb." Sevilla nam na de eliminatie in de afscheid van Pablo Machin. Joaquin Caparrós koos in zijn eerste duel voor een 4-4-2-systeem, met Promes als aanvallende linkermiddenvelder.



Promes weet niet of het een structurele veranderd betreft, maar is hoe dan ook vastbesloten om zijn kans te grijpen. "Als ik lekkere wedstrijden speel, dan blijf ik daar wel staan. Dat is een uitdaging en ik ben mentaal sterk genoeg om het te halen."