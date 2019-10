Voormalig Feyenoorder sluit na zeventien seizoenen 'een hoofdstuk af'

Michel Bastos heeft per direct een punt gezet achter zijn loopbaan als voetballer.

Zo valt te lezen op de Instagram-pagina van de 36-jarige verdediger van het Braziliaanse América Mineiro. Bastos maakte in het begin van zijn loopbaan een seizoen deel uit van de A-selectie van , overigens zonder speelminuten te maken.

De verdediger annex middenvelder, die zeventien seizoenen als voetballer actief was, speelde ook een seizoen in het shirt van . "Ik heb geen woorden om te omschrijven wat voetbal voor me heeft betekend", luidt de verklaring van Bastos op Instagram omtrent zijn afscheid als profvoetballer.

"Ik sluit nu een hoofdstuk af en bedank alle clubs waar ik heb mogen spelen en mijn ouders en familie voor de steun in al die jaren. Toen ik klein was, zag ik mijn vader voetballen en droomde ik ervan om te worden zoals hij. Hartelijk dank daarvoor."

Bastos werd in 2001 door Feyenoord opgepikt in Brazilië. Onder toenmalig trainer Bert van Marwijk wist de flankspeler echter niet door te breken, ondanks de steun van land- en ploeggenoot Leonardo.

Op huurbasis voor Excelsior kwam Bastos tot 28 wedstrijden, maar het verleidde Feyenoord niet om hem terug te halen. De Zuid-Amerikaan keerde in 2003 terug naar zijn vaderland.

In een interview in 2010 in de Braziliaanse pers liet Bastos weten dat hij jaren eerder op mentaal vlak nog niet klaar was voor het avontuur bij Feyenoord.

Bastos keerde in 2006 bij OSC terug op de Europese velden en de tienvoudig international van Brazilië speelde later voor onder meer , en .

De voormalig Feyenoorder maakte deel uit van de Braziliaanse selectie voor het WK van 2010 in Zuid-Afrika. De Goddelijke Kanaries werden op dat toernooi in de kwartfinale uitgeschakeld door Nederland (2-1).