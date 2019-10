Voormalig Feyenoord-doelwit duikt alsnog op in de Eredivisie

FC Emmen maakt vrijdagochtend via de officiële kanalen melding van de komst van Miguel Araujo.

De 24-jarige centrumverdediger heeft een contract tot medio 2021 getekend bij de huidige nummer veertien in de . Araujo, die transfervrij kan worden opgepikt na zijn vertrek bij Alianza Lima, is na Sergio Peña de tweede speler uit Peru in de selectie van trainer Dick Lukkien.

"De Nederlandse competitie heeft een goede naam en het is een erg aantrekkelijke competitie. Daarnaast heb ik van Peña gehoord dat hij goed ontvangen is en dat het een warme club is. Het stadion zit iedere thuiswedstrijd vol en de sfeer is geweldig. Ik hoop dat ik de club kan helpen bij handhaving in de Eredivisie", aldus Araujo in een eerste reactie op zijn entree bij Emmen.

Vanwege de complexe situatie rondom de internationale overschrijving is Araujo de komende weken nog niet inzetbaar.

De zeventienvoudig international van Peru reikte deze zomer op de Copa América tot de finale, al zag de kersverse aanwinst van Emmen de met 3-1 verloren eindstrijd tegen Brazilië vanaf de bank. Desondanks is Araujo een belangrijke pion in de selectie van bondscoach Ricardo Gareca, die onlangs liet weten dat hij hoopte dat de verdediger snel een club zou vinden.

Araujo speelde afgelopen seizoen op huurbasis bij het Argentijnse Talleres de Córdoba. De loopbaan van de Zuid-Amerikaan kreeg in eigen land gestalte bij Alianza Lima, voor wie hij 124 duels speelde. Zijn contract aldaar werd onlangs ontbonden, waardoor de mandekker een nieuwe club zocht.