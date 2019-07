Voormalig bondscoach Sam Allardyce laat PL-rentree lopen: "Ik was verrast"

Sam Allardyce zit sinds mei vorig jaar, toen hij vertrok bij Everton, zonder werk.

Daar had deze zomer verandering in kunnen komen, aangezien de voormalige bondscoach van Engeland heeft benaderd met de vraag of hij de opvolger van Rafael Benítez wil worden. De 64-jarige oefenmeester is echter niet op het voorstel ingegaan.

"Het was enorm vleiend dat ze mij als kandidaat zagen, maar ik hou er niet van om de klok terug te draaien", legt Allardyce, die in het seizoen 2007/08 ook al de scepter zwaaide op St. James' Park, uit in gesprek met talkSPORT. "De gesprekken zijn ook nooit zo ver gevorderd geweest als mensen nu suggereren, maar het was gewoon niets voor mij. Ik heb beleefd 'nee' gezegd."



"Ik heb niet persoonlijk met Mike Ashley (de eigenaar van Newcastle United, red.) gesproken. Mijn zaakwaarnemer heeft het me gevraagd, ik heb erover nagedacht, kort naar de situatie gekeken en er toen vriendelijk voor bedankt. Misschien zou ik de kans wel gegrepen hebben als het de eerste keer bij Newcastle was geweest. Ik waardeer de aanbieding maar ik was ook verrast, aangezien ik een heel seizoen niet gewerkt heb."



"Ik heb er verder ook niet lang over nagedacht, ik dacht dat het voor iedereen het beste zou zijn om snel een knoop door te hakken. De voorbereiding is begonnen en ze staan alweer op het trainingsveld." Giovanni van Bronckhorst wordt zijdelings genoemd, maar Steve Bruce lijkt nu een van de favorieten voor de vacature te zijn. Allardyce denkt dat de manager van Sheffield Wednesday de kans wel met beide handen aan zal grijpen, mocht hij gevraagd worden: "Ik denk dat het een droom van hem is om de club uit de stad waar hij vandaan komt te trainen."