Voormalig Arsenal-talent Campbell neemt afscheid van Serie A

Joel Campbell gaat aan de slag in de Mexicaanse competitie. De oud-speler van Arsenal speelde zodoende slechts een half jaar in Italië.

Club León maakt officieel bekend dat men de 26-jarige rechtsbuiten is overgenomen van Frosinone en een meerjarig contract heeft getekend in de staat Guanajuato. Campbell lag bij Frosinone nog tot de zomer van 2021 vast.

De 83-voudig international van Costa Rica, 17 doelpunten, maakte afgelopen zomer de overstap naar Frosnine. Hij speelde zeventien wedstrijden in de Serie A, maar scoorde niet en vertrekt nu dus naar Mexico. Hoeveel Club León voor de linkspoot betaalt, is onduidelijk.



Campbell vertrok in 2011 van Deportivo Saprissa naar Arsenal en werd vervolgens uitgeleend aan Lorient, Real Betis, Olympiacos, Villarreal, Sporting Portugal en opnieuw Real Betis. In totaal kwam Campbell in zeven jaar tot veertig officiële optredens voor Arsenal, in de seizoenen 2014/15 en 2015/16. Daarin noteerde hij vier doelpunten en zes assists.