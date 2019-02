Voormalig Arsenal-middenvelder Diaby hangt schoenen definitief aan de wilgen

Na een carrière vol slepende blessures heeft voormalig Arsenal-middenvelder Abou Diaby het einde van zijn spelersloopbaan aangekondigd.

De 32-jarige Frans international speelde zijn laatste officiële wedstrijd al in augustus 2016, toen hij werd opgesteld door Olympique Marseille. Sinds die tijd heeft hij gevochten tegen een ernstige blessure, zoals lichamelijk ongemak hem eigenlijk zijn hele leven parten heeft gespeeld.

Diaby werd in 2006 overgenomen door Arsenal, wat hem kocht van Auxerre. In negenenhalf jaar voor de Gunners liet hij bij vlagen zien meer dan uitstekend te kunnen voetballen, maar zijn lichaam stond vrijwel nooit toe dat hij langere tijd achtereen speelde. Nu vindt de middenvelder het genoeg geweest.

"Ik maak een einde aan mijn profcarrière", stelt Diaby in gesprek met RMC Sport. Het is tijd. Ik heb een aantal jaar veel last gehad van fysieke ongemakken en het is te lastig om nog terug te keren. Ik heb besloten om te stoppen omdat mijn lichaam simpelweg niet meewerkt. Het is lastig omdat ik mijn hele leven in teken stelde van voetbal, maar het is nu een gesloten hoofdstuk."

Thanks for the memories, @AbouVDiaby



We're all wishing you the very best following your retirement pic.twitter.com/mH23Q0ESPe — Arsenal FC (@Arsenal) February 25, 2019

"Nu is het tijd voor iets nieuws. Het is een weldoordachte beslissing. Toen ik bij Marseille vertrok, gaf ik mezelf een jaar. Het bleek toen nog veel gecompliceerder te zijn dan ik dacht. Het kwam op een gegeven moment zelfs zo ver dat ik er zelfs in het dagelijks leven problemen mee kreeg", besluit de man van 122 duels voor Arsenal en 16 interlands. Diaby vertegenwoordigde Frankrijk op het WK van 2010 en doet nog geen uitspraken over zijn toekomstplannen.