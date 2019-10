Voormalig Ajax-directeur trekt deur bij AZ al na een jaar achter zich dicht

Michael Kinsbergen gaat AZ verlaten, zo meldt de club zaterdag.

De voormalig algemeen directeur van werd in oktober 2018 aangesteld bij de Alkmaarders als operationeel directeur, maar trekt de deur van het AFAS Stadion een jaar later al achter zich dicht.

Bij de aanstelling van Kinsbergen bij gingen beide partijen uit van een langdurig dienstverband. De directeur moest de club helpen op weg naar de volgende stap in de ontwikkeling. Uiteindelijk is gebleken dat er niet gesproken kan worden van een gelukkige combinatie, zo schrijft De Telegraaf . Kinsbergen kreeg volgens de krant onvoldoende speelruimte om zijn ideeën door te voeren. De zestigjarige bestuurder moest zorgen voor de ontwikkeling van het AFAS Stadion en meedenken over de manier waarop de club op structurele basis een hogere omzet kan boeken.

Algemeen directeur Robert Eenhoorn, aan wie Kinsbergen moest rapporteren, gaf bij de presentatie vorig jaar nog aan dat Kinsbergen bovenaan zijn wensenlijstje stond. De voormalig directeur van Ajax zou in staat zijn om AZ met zijn expertise te laten groeien, aldus Eenhoorn een jaar geleden.

"Het bleek dat de functie zoals we die aanvankelijk voor ogen hadden in de dagelijkse praktijk teveel overlapping had met bestaande werkzaamheden binnen de directie", aldus Eenhoorn op de clubwebsite. "We hebben daarom gezamenlijk besloten in deze samenstelling niet verder te gaan. Michael's inbreng is heel waardevol voor ons geweest en ik heb de mogelijkheid met hem besproken om in de toekomst een beroep op hem te mogen doen voor bepaalde projecten. Daar heeft hij positief op gereageerd."

"Ondanks de korte periode, heb ik met veel plezier bij deze mooie, ambitieuze club gewerkt", reageert Kinsbergen op de clubwebsite van de Alkmaarders. "Ik ben zeer onder de indruk geraakt van de kwaliteit van de jeugdopleiding en het commitment van AZ om jeugd te laten doorstromen naar het eerste elftal. De enorme toewijding van de mensen die in allerlei functies bij de club werken, heb ik als fantastisch ervaren. Ik wens AZ in de toekomst het allerbeste toe."