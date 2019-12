Voormalig Ajacied Bakker debuteert in wedstrijdselectie Paris Saint-Germain

Mitchel Bakker kan woensdagavond zijn eerste officiële wedstrijd spelen voor Paris Saint-Germain.

De Franse grootmacht communiceert namelijk via de clubkanalen dat de linksback is opgenomen in de wedstrijdselectie voor het Coupe de la Ligue-duel met Le Mans.

De negentienjarige Bakker maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap van naar les Parisiens. Hij wacht echter nog op zijn eerste wedstrijd in de hoofdmacht en zat zelfs nog niet eerder bij de wedstrijdselectie.

Woensdag komt hier dus echter verandering in en kan hij zelfs zijn officiële debuut maken. De wedstrijd tussen en de club uit de Ligue 2 gaat om 21.05 uur van start.

Naast Bakker zijn ook de jonge doelmannen Marcin Bulka en Denis Franchi van de partij. Gevestigde namen als Keylor Navas, Marco Verratti, Neymar en Edinson Cavani krijgen rust van trainer Thomas Tuchel.

De Duitse oefenmeester heeft naast Bakker ook de beschikking over Leyvin Kurzawa voor de linksbackpositie.