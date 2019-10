'Voorganger Zidane bewoog hemel en aarde om Ödegaard eerder terug te halen'

Santiago Solari had vorig seizoen de wens om Martin Ödegaard eerder terug te halen van zijn huurperiode bij Vitesse.

Volgens Radio Marca heeft Solari, afgelopen seizoen bijna een halfjaar interim-trainer van na het ontslag van Julen Lopetegui, 'hemel en aarde bewogen' om Ödegaard terug te halen uit Arnhem. De wens van Solari, die in februari werd opgevolgd door Zinédine Zidane, kwam echter niet uit. Ödegaard speelt momenteel op huurbasis voor .

Het is de bedoeling dat Ödegaard tot medio 2021 verbonden blijft aan de revelatie in LaLiga van dit seizoen. Sociedad staat mede dankzij het goede spel van de Noorse middenvelder op de derde plaats, met slechts een punt achterstand op koploper Granada. De voormalige huurling van sc en kwam in zijn eerste tien competitieduels namens Sociedad tot twee doelpunten en een assist.

Lees beneden verder

Er is in de Spaanse media al gesuggereerd dat Real twee miljoen euro moet neerleggen, mocht de Koninklijke Ödegaard eerder willen terughalen van zijn verhuurperiode in Sociedad, al zijn er ook al verhalen verschenen dat deze informatie onjuist is. De jonge spelmaker wordt hier en daar al gezien als opvolger van Luka Modric bij Real.

Ödegaard liet zich begin oktober tegenover ESPN uit over zijn toekomst bij Real. "Als Zinédine Zidane mij in de zomer belt? Daar heb ik nog niet over nagedacht. Ik heb hier (bij Sociedad, red.) voor twee jaar getekend en wil hier ook twee jaar blijven. Dat is erg belangrijk voor mij."

"Ik ben twee jaar lang telkens van elftal veranderd. Ik denk dat het voor jonge spelers als ik goed is om enige stabiliteit te hebben. Daarom wil ik hier twee jaar blijven." De verbintenis van Ödegaard bij Real loopt door tot medio 2023.