Voorbereiding PSV: Wedstrijden, uitslagen, trainingskamp en alles wat je moet weten

Mark van Bommel staat voor zijn tweede jaar als trainer van PSV, waar men bezig is aan de voorbereiding. Goal houdt je op de hoogte van de voortgang.

kende vorig seizoen een geweldige eerste seizoenshelft, maar moest de landstitel na de winterstop toch aan laten. Dit seizoen is het kampioenschap opnieuw de doelstelling en ook de moet andermaal worden bereikt. De Eindhovenaren komen al vroeg in actie tijdens de voorrondes van het miljardenbal en moeten daarom de selectie zo snel mogelijk op orde hebben.

Tegenover het vertrek van topscorer Luuk de Jong ( ), linksback Angeliño ( ) en Daniel Schwaab (aflopend contract staat de komst van Toni Lato (gehuurd van ), Ibrahim Afellay (transfervrij opgepikt) en topaanwinst Bruma, die voor vijftien miljoen euro is gekocht van . Hij lijkt te zijn gehaald als preventieve reactie op een mogelijke verkoop van Hirving Lozano of Steven Bergwijn, die allebei in de belangstelling staan van diverse clubs.

Oefenwedstrijden en trainingskamp

De eerste training van het nieuwe seizoen werd afgewerkt op dinsdag 18 juni. Op het eigen Sportcomplex De Herdgang werkte de selecite nog zonder enkele internationals en de geblesseerde Hirving Lozano en Ryan Thomas diverse oefeningen af. Ook jeugdspelers als Jordan Teze, Mike van de Meulenhof, Zakaria Aboukhlal en Matthias Verreth kregen de kans.

De van een huurperiode bij sc teruggekeerde Sam Lammers is eveneens van de partij en hij mag met Donyell Malen gaan uitmaken wie de opvolger van Luuk de Jong wordt in de spits. Trainer Mark van Bommel heeft vier oefenwedstrijden ingelast om toe te werken naar zijn ideale formatie en daarna staat het Europese kwalificatietweeluik met Basel al snel op het programma.

Dat betekent een snelle terugkeer naar Zwitserland, waar tussen 1 en 8 juli een trainingskamp in Verbier werd afgewerkt. Daar verbleef de ploeg ook de voorgaande twee seizoenen. Ditmaal werd er geoefend tegen Sion en het Franse Olympique Nice. In eigen land volgen nog sparringspotjes met Aris Saloniki en het Wolfsburg van Wout Weghorst en daarna gaat de focus naar Europese kwalificatie.

Datum Tegenstander Uitslag / Aftrap Locatie 3 juli Sion 0-0 Verbier 7 juli Olympique Nice 2-3 verlies Verbier 12 juli Aris Saloniki 3-0 winst Oosterhout 17 juli Wolfsburg 0-2 verlies Eindhoven

Open dag

De Open Dag van PSV vond dit jaar plaats op woensdag 17 juli. Op deze feestelijke dag werden de nieuwe aanwinsten getoond aan het publiek en vooral de teruggekeerde Ibrahim Afellay kreeg veel aandacht, al lieten ook Lato, Bruma en Boscagli zich gewillig toejuichen. Het traditionele handtekeningenmoment mocht natuurlijk ook niet ontbreken en de dag werd afgesloten met een oefenwedstrijd tegen Wolfsburg, waarbij de supporters Lato en Bruma in actie te zien kreeg.

Johan Cruijff Schaal & Start

Op zaterdag 27 juli kan PSV de eerste prijs van het seizoen pakken als het af weet te rekenen met Ajax in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Hiervoor wordt om 18.00 uur aangevangen in de Johan Cruijff ArenA. Het is een ongelukkige timing, want voor PSV valt het midden in het tweeluik met Basel.

Als dat tweeluik achter de rug is, volgt voor Mark van Bommel en de zijnen alweer snel de eerste competitieronde op tegen . De uitwedstrijd tegen de promovendus start op zaterdag 3 augustus om 20.45 uur. De kampioen van de ondergaat een stevige metamorfose op de transfermarkt, dus hun kracht is lastig in te schatten.

Het eerste thuisduel van PSV staat exact een week later op de kalender. Op zaterdag 10 augustus komt op bezoek in het Philips Stadion en de aftrap is wederom om 20.45 uur. Pas in speelronde 7 tegen Ajax spelen de Eindhovenaren voor het eerst op zondag: op 22 september.

Europees voetbal

Het is in dit artikel al een paar keer aangehaald: als nummer twee van afgelopen seizoen speelt PSV in de tweede voorronde van de Champions League tegen Basel. Die wedstrijden staan op de agenda voor 23 en 30 juli. Bij winst gaat men door naar de derde en vervolgens mogelijk de vierde en laatste voorronde richting het miljardenbal. Bij verlies resteert de voorronde van de .

Vorig seizoen geraakte PSV tot de groepsfase van de Champions League, maar kon het geen grote rol spelen in een zware poule met , en verliezend finalist . De Eindhovenaren bleven in de meeste wedstrijden lang bij, maar enkel tegen Inter en Tottenham wist de Nederlandse ploeg een puntje te sprokkelen. Daarmee werd PSV vierde en laatste, wat een mooie uitdaging is om dit seizoen te verbeteren.