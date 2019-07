Voorbereiding Feyenoord: Wedstrijden, uitslagen, trainingskamp en alles wat je moet weten

Feyenoord is onder de nieuwe trainer Jaap Stam begonnen aan de voorbereiding op seizoen 2019/20. Goal houdt je op de hoogte van de vorderingen.

De Rotterdammers beleefden afgelopen jaargang een teleurstellend seizoen en zijn erop gebrand de achterstand op en te verkleinen en zo ver mogelijk te komen in het bekertoernooi en de . Dat moet dan wel zonder een aantal vaste gezichten. Sterspeler Robin van Persie nam afscheid van de voetballerij en het Legioen zwaaide ook huurling Jordy Clasie en trainer Giovanni van Bronckhorst uit. Op bestuurlijk vlak besloot daarnaast technisch directeur Martin van Geel te stoppen, dus staat voor een metamorfose.

Met Stam als nieuwe oefenmeester hoopt de Rotterdamse directie op meer pit en het is aan interim-technisch directeur Sjaak Troost welke spelers hij tot zijn beschikking heeft. Motor op het middenveld Tonny Vilhena is er in ieder geval niet meer bij. Hij werd voor zo’n negen miljoen euro verpatst aan FK Krasnodar en met dat geld kan de Kuipclub de markt op. Ook is nog onduidelijk of Steven Berghuis blijft, aangezien PSV interesse in hem heeft. Vanuit de jeugd kloppen tegelijkertijd meerdere talenten nadrukkelijk op de deur, dus de opstelling van Stam lijkt nog een groot vraagteken.

Oefenwedstrijden en trainingskamp

De eerste training van het nieuwe seizoen werd afgewerkt op maandag 24 juni. Stam moest het nog stellen zonder zijn internationals en wil de jeugd de kans geven, dus stonden er spelers als Crysencio Summerville, Naoufal Bannis, Denzel Hall, Marouan Azarkan, Ramon Hendriks, Achraf El Bouchataoui, Cheick Touré, Wouter Burger, Jordy Wehrmann en Orkun Kökcü op het veld te luisteren naar hun nieuwe trainer.

Laatstgenoemde kreeg tot nu toe de meeste speeltijd in het eerste en de rest mag ook proberen een plek bij het elitekorps van Stam te bemachtigen tijdens de zeven oefenwedstrijden. De club bouwt rustig op met wedstrijdjes tegen SDC Putten en om vervolgens op maandag 8 juli af te reizen naar Oostenrijk, waar het trainingskamp plaatsvindt in Scheffau am Wilden Kaiser. Daar zijn Darmstadt en Red Bull Salzburg de sparringpartners.

Terug in Rotterdam wordt de intensiteit in De Kuip verder opgevoerd met oefenwedstrijden tegen Panathinaikos, Angers en ten slotte , dat de laatste tegenstander is van de voorbereiding. Exact een week later start het nieuwe seizoen in de en begin augustus treedt Feyenoord ook aan in de derde voorronde van de Europa League. Stam hoopt daarom zijn selectie zo snel mogelijk compleet te hebben, maar van veel transferactiviteit is nog geen sprake.

Datum Tegenstander Uitslag / Aftrap Locatie 29 juni SDC Putten 6-0 winst Putten 6 juli FC Dordrecht 15.00 uur Dordrecht 10 juli Darmstadt 17.00 uur Schwaz 12 juli Red Bull Salzburg 18.30 uur Leogang 17 juli Panathinaikos 19.00 uur De Kuip 24 juli Angers 20.00 uur De Kuip 28 juli Southampton 14.30 uur De Kuip

Open dag

De open dag van Feyenoord vindt dit jaar plaats op zondag 21 juli. Dat is de zondag voor de competitiestart en tegelijkertijd de dag waarop de Rotterdamse club exact 111 jaar bestaat. In het programmaboekje valt te lezen dat het programma om 10.00 uur start voor het Maasgebouw en een uur later gaan de poorten van De Kuip open. Ook de traditionele helikoptervlucht voor nieuwe spelers mag niet ontbreken en het geheel is rond 17.00 uur afgelopen.

Tot nu toe is de helikopter matig gevuld, want enkel derde keeper Nick Marsman is gratis overgenomen van . De club wordt verder in verband gebracht met namen als Bram Nuytinck, Alireza Jahanbakhsh (huur), Luciano Narsingh en de transfervrije oud-speler Leroy Fer, al is laatstgenoemde volgens Stam nog niet serieus besproken. Vermoedelijk worden ook diverse talenten overgeheveld van Jong Feyenoord, dus mogen zij ook plaatsnemen naast Marsman.

Start Eredivisie

Feyenoord start de competitie in eigen huis tegen stadgenoot . De promovendus komt zondag 4 augustus langs en de aftrap is om 14.30 uur. Even was er sprake van dat deze wedstrijd op de late zondagavond afgewerkt zou worden, maar de KNVB is teruggekomen op dat plan.

Exact een week later spelen Stam en de zijnen voor het eerst uit. Om 14.30 uur vangt in Friesland het duel aan tegen sc . Het volledige competitieschema van Feyenoord is hier te vinden.

Europees voetbal

Feyenoord eindigde afgelopen seizoen als derde in de Eredivisie en daarmee verdiende het een ticket voor de derde voorronde van de Europa League. Op maandag 22 juli wordt daarvoor geloot. Tot die tijd weten de Rotterdammers niet wie op 8 en 15 augustus de tegenstander is.

Indien Feyenoord dat tweeluik wint, speelt het op 22 en 29 augustus de laatste voorronde. Als ook die horde wordt genomen, plaatst men zich voor de groepsfase van de Europa League, waarmee de ploeg zich verzekert van nog minimaal zes waardevolle Europese wedstrijden.

Vorig seizoen ging het in de eerste kwalificatieronde al mis tegen Trencín uit Slowakije. In 2001/02 won Feyenoord het toernooi (toen nog onder de noemer UEFA Cup) en dat is nog steeds de laatste keer dat een Nederlandse club een hoofdprijs pakte in Europa.