"Vooralsnog is het onmogelijk dat PSG zo'n deal zou sluiten"

Frenkie de Jong zou volgens De Telegraaf voor een transfer van 75 miljoen euro naar Paris Saint-Germain staan, maar Henk Spaan gelooft er niets van.

In zijn column voor Het Parool plaatst Spaan zijn vraagtekens bij de berichtgeving en wijst hij naar de regels van Financial Fair Play waar PSG zich aan dient te houden.



"Ik beloof dat ik Frenkie voorlopig met rust zal laten. De buitensporige aandacht begint zijn tol te eisen", aldus Spaan, die De Jong niet groots vond spelen in de Champions League tegen Bayern München. "Een journalistieke vraag die niet wordt gesteld is de meest legitimie: kan PSG zomaar 75 miljoen euro uitgeven, onder het spiedend oog van de Financial Fair Play-mensen van de UEFA? Natuurlijk niet. Vooralsnog is het onmogelijk dat PSG zo'n deal zou sluiten. Meer dan een broodje aap-verhaal is dit dus niet. Tenzij ze Neymar zouden verkopen. Is er iemand die gelooft dat dat gebeurt?"



De Jong heeft na de berichtgeving van de krant meerdere malen aangegeven dat er nog niets besloten is omtrent zijn toekomst. "Nee, ik ben er zéker nog niet uit met PSG", liet hij onlangs weten aan Voetbalzone . De Ajacied keek na afloop van het 3-3 gelijkspel tegen Bayern uit naar de volgende ronde van de Champions League. "Ik denk dat we veel kwaliteiten hebben. We hebben een goed team en kunnen goed voetbal spelen. Als we spelen zoals in de tweede helft maken we tegen iedereen kans. Maar de loting is afwachten, we krijgen waarschijnlijk een sterke tegenstander."