"Voor zowel De Jong als De Ligt is Guardiola de perfecte trainer"

Jordi Cruijff constateert dat de transfermarkt, zeker na de overstap van Neymar naar Paris Saint-Germain, nogal is veranderd.

Het ene na het andere transferrecord wordt verbroken en heeft volgens Cruijff voor veranderingen gezorgd. En dat merken ook Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt van Ajax, zo schrijft de trainer van Chongqing Dangdai Lifan in zijn column voor De Telegraaf .



"Geld is niet meer belangrijk zodra clubs als Paris Saint-Germain en Manchester City belangstelling tonen. Voor wie je ook kiest, dat zit altijd goed. De crux is hoe je uiteindelijk tot de juiste beslissing komt. Neem Manchester City. Voor zowel De Jong als De Ligt is Josep Guardiola de perfecte trainer. Maar wat gebeurt er als hij vertrekt? Blijft het DNA van Manchester City dan hetzelfde?"



"Hetzelfde geldt voor PSG. Wat gebeurt er als de huidige eigenaar eruit stapt? Hoe top blijft het dan? Wat dat betreft biedt Barcelona meer zekerheid. Wie er ook trainer is en welk bestuur er zit, het technisch beleid blijft altijd hetzelfde. Als speler ben je nooit afhankelijk van wie er de leiding heeft." Cruijff voegt eraan toe dat hij De Jong zelf ook liever in het Camp Nou ziet voetballen dan bijvoorbeeld bij PSG.



"Niet alleen vanwege de overeenkomsten met Ajax, Nederlanders passen zich in Catalonië vaak prima aan en worden daardoor snel geaccepteerd", aldus de 44-jarige Cruijff. De 21-jarige De Jong speelde tot dusverre 64 wedstrijden voor Ajax en daarin was hij goed voor zes doelpunten en tien assists. Hij ligt in Amsterdam nog tot medio 2022 vast.