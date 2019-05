"Voor Tottenham Hotspur resteert spacecake en, ahem, De Wallen"

De Engelse media zijn woensdagochtend kritisch in hun oordeel over Tottenham Hotspur. De Londenaren verloren dinsdag van Ajax (0-1).

Het team van Mauricio Pochettino wist zich in de eerste halve finale van de simpelweg geen raad met de Amsterdammers, zo klinkt het. Enkele Ajacieden oogsten veel lof met hun individuele optreden in het Stadium.



"Aan inzet ontbrak het niet bij Tottenham, op de volgens velen belangrijkste avond uit de clubgeschiedenis: voor het eerst een halve finale van de Champions League en dat in het prachtige nieuwe stadion", aldus de BBC. "Maar kwaliteit en dreiging ontbrak wel." De omroep is onder de indruk van Matthijs de Ligt, die 'leiderschap dat niet bij zijn leeftijd past' toonde. "Hij organiseerde de defensie van zijn meer ervaren medespelers kundig. En met Frenkie de Jong en Donny van de Beek is dit een ploeg met de klasse en jeugdigheid die past bij de beste tradities van de club."



The Guardian schrijft dat de miraculeuze return tegen nog houvast biedt, maar voegt eraan toe dat Tottenham 'iets nodig heeft' waar de ploeg in grote delen van de wedstrijd niet toe in staat leek. "Welke andere conclusie kun je trekken na het eerste halfuur, waarin vastberaden was om de wereld eraan te herinneren dat zíj het patent op totaalvoetbal hebben?" aldus de Britse kwaliteitskrant. "Op die momenten liet Ajax aan Tottenham zien wat er op het eliteniveau wordt gevraagd, als de kwaliteit plots wordt opgeschroefd en ze de bal rondspelen alsof het een computerspel is."



De grootste krant van Engeland, The Sun , is hard in het oordeel over the Spurs. "Vergeet totaalvoetbal. Dit was totale controle. Tottenham heeft voetballes gekregen", oordeelt men. "Ajax was te slim, te scherp en te moeilijk te doorgronden voor de jochies van Tottenham." De thuisploeg speelde 'naïef en chaotisch'. "In de tweede helft probeerden ze Ajax met fysiek spel onder de duim te krijgen. Maar Ajax, met een gemiddelde leeftijd van 24 jaar, hield vast aan de legendarische principes van de club: meer weten ze ook niet. Het is nog steeds de moeite waard om naar Amsterdam te gaan, voor de spacecake en, ahem, De Wallen."



De manier van verdedigen van De Ligt 'doet denken aan Franz Beckenbauer', terwijl Van de Beek de 'Toni Kroos op wielen' wordt genoemd door de krant. "Opnieuw een exponent van de gevierde jeugdopleiding. Hij krikte zijn transferwaarde op met zijn oogstrelende optreden." De Daily Mail kende geen enkele Ajacied een lager cijfer dan een zes toe; de hoogste cijfers waren voor De Ligt (8) en Van de Beek (8,5). "Is hij echt pas negentien jaar?" vraagt men zich af over De Ligt. "Het summum van kalmte en evenwicht. Hij wordt zeker een van de besten ter wereld. Met Van de Beek wist Tottenham zich geen raad; hij heeft van alles wat."



De Daily Mirror concludeert tot slot dat zowel midfield maestro Frenkie de Jong als De Ligt een ijzersterke wedstrijd speelde. "De Jong had Christian Eriksen, Dele Alli en Victor Wanyama voor zich en kwam bovendrijven. Hij liet andermaal zijn hoe goed hij aan de bal is, trok aan de touwtjes op het middenveld en verzond altijd de juiste pass op het juiste moment." De Ligt vijzelde zijn transferwaarde nog maar eens op, merkt de krant op. "Hij had misschien geluk dat hij tegenover Fernando Llorente stond en niet tegenover Harry Kane of Heung-Min Son, maar hij had wel een antwoord op elke dreiging van Tottenham."