"Voor Raiola is zijn portemonnee het allerbelangrijkste, voor De Ligt niet"

Matthijs de Ligt gaat Ajax de komende maanden naar alle waarschijnlijkheid verlaten, maar het is nog altijd onduidelijk voor welke club hij kiest.

Paris Saint-Germain, en lijken de grootste kanshebbers op zijn handtekening. Volgens diverse buitenlandse media heeft inmiddels de beste papieren om de negentienjarige aanvoerder van in te lijven. Algemeen Dagblad -journalist Sjoerd Mossou is er in ieder geval van overtuigd dat De Ligt met Mino Raiola als zaakwaarnemer de beste deal krijgt.

Naar verluidt heeft De Ligt verschillende aanbiedingen op zak. "De Ligt bepaalt het uiteindelijk wel zelf, maar Raiola zorgt er altijd voor dat hij de absolute hoofdprijs krijgt voor zichzelf en de speler", legt Mossou uit bij FOX Sports . "Als een club als Barcelona niet kunnen matchen met het bod wat er ligt van bijvoorbeeld Paris Saint-Germain of Juventus, waar Raiola net iets meer ingangen heeft, dan heeft Barcelona pech. Zo werkt het in die wereld."



De Ligt heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij Barcelona een mooie club vindt om voor te spelen. Mogelijk gaat hij zijn maatje Frenkie de Jong achterna naar het Camp Nou. Mocht het zover komen, dan zal Barça de aanbieding voor De Ligt in de buurt moeten laten komen met die van Paris Saint-Germain. "Volgens mij denken we daarin ook wat romantisch, dat we denken dat hij liever naar Barcelona gaat uit sentiment. Maar als dat verschil zes miljoen euro salaris per jaar is, dan gaat dat denk ik echt niet gebeuren."



Tafelgenoot Hans Westerhof denkt dat het verschil in salaris voor De Ligt niet heel veel zal uitmaken. "Ik denk dat Raiola van belang is omdat hij de keuzemogelijkheden groter maakt. Voor Raiola is zijn portemonnee het allerbelangrijkste, maar voor De Ligt niet", aldus Westerhof. Mossou denkt daar anders over. "Het is een heel spel natuurlijk. Raiola beheerst dat als geen ander, maar als het verschil heel groot is komt er niet zo snel een deal. Dan kan je Barcelona een leuke club vinden, maar dan komt die deal er niet zo snel."