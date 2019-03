"Voor de buitenwacht is het Ajax, wij moeten dat maar accepteren"

Angeliño geniet van de titelstrijd tussen PSV en Ajax.

Laatstgenoemde club is nog in drie competities actief, terwijl de Eindhovenaren zijn uitgeschakeld in zowel de TOTO KNVB Beker als de Champions League. De vleugelverdediger hoopt dat PSV ten koste van Ajax aan het langste eind zal trekken in de Eredivisie.

De 22-jarige Spanjaard heeft dinsdag niet met spanning gekeken toen Ajax in de Champions League met 1-4 afrekende met Real Madrid. "Ik kijk eigenlijk nooit naar voetbal", zegt Angeliño in een interview met De Telegraaf . "Een voorkeur voor Real Madrid of Barcelona heb ik ook niet. Ik had in 2013 de kans om naar beide clubs te gaan, maar ik heb toen voor Manchester City gekozen."



PSV krijgt dit seizoen regelmatig kritiek te verwerken vanwege de zakelijke wijze waarop de ploeg wedstrijden wint. Dat er soms ook een uitglijder tussenzit, vindt Angeliño niet meer dan logisch. "We hebben twee of drie mindere wedstrijden gespeeld na de winterstop. We hebben veel kritiek gekregen. Te veel. Alsof mensen waren vergeten wat we daarvoor gepresteerd hebben."



"Als je de buitenwacht moet geloven, zijn wij niet meer de favoriet voor de titel, maar is Ajax dat. We moeten dat maar accepteren", aldus Angeliño, die ervan overtuigd is dat de huidige koploper van de Eredivisie de kwaliteiten heeft om landskampioen te worden ten koste van Ajax. "Het is aan ons om te antwoorden. Als wij de schaal omhoog kunnen tillen, is dat de perfecte manier."