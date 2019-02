"Voor Ajax waarschijnlijk geen probleem, maar voor Feyenoord onhaalbaar"

FC Groningen was zondagmiddag met 1-0 te sterk voor Feyenoord en aan de kant van de thuisploeg was Ritsu Doan een van de uitblinkers.

De Japans international is weer beschikbaar voor trainer Danny Buijs na zijn deelname aan de Azië Cup, waarmee Doan de finale bereikte en verloor. Peter Boeve zag de middenvelder in actie tegen de Rotterdammers en raakte onder de indruk. Volgens de oud-international is Doan klaar voor de stap naar een Nederlandse topclub.

"Die jongen is creatief en sterk aan de bal. Hij wist zich met zijn techniek geregeld door de verdediging van Feyenoord te slalommen en had zijn goede spel eigenlijk moeten bekronen met een doelpunt", zegt Boeve tegenover De Telegraaf . Hij denkt dat de marktwaarde van Doan weer verder is gestegen. "Voor FC Groningen is het natuurlijk een nadeel dat ze hem soms moeten missen wanneer er interlands op het programma staan. Tegelijkertijd is het een voordeel dat hij als een completere voetballer terugkeert bij de club."



Of Doan rijp is voor de stap naar een Nederlandse topclub? "Daar ben ik absoluut van overtuigd. Doan is een groot talent en ik beschouw hem als één van de betere spelers in de Eredivisie", aldus Boeve over Doan, die dit Eredivisie-seizoen negentien keer in actie kwam en viermaal trefzeker was. "De vraag is eerder wie hem kan betalen. Ik verwacht dat er een aardig prijskaartje om zijn nek hangt. Voor een club als Ajax is dat waarschijnlijk geen probleem, maar ik denk dat hij voor bijvoorbeeld Feyenoord onhaalbaar is."



De elfvoudig international kwam vorig seizoen tot negen goals in de competitie. Boeve denkt dat Doan nog waardevoller kan zijn voor zijn ploeg als hij vaker aan de bal komt. "Hij blijft nog iets te veel aan de buitenkant van het veld hangen en zou nog meer tussen de linies moeten voetballen. Dan komen zijn kwaliteiten nog beter tot hun recht", besluit Boeve over Doan, die zaterdag met Groningen op bezoek gaat bij hekkensluiter NAC Breda.