Volop treffers in eerste bekerduel ooit tussen Real Madrid en Girona

De eerste kwartfinale tussen Real Madrid en Girona in de Copa del Rey is donderdagavond in het voordeel van het team van Santiago Solari geëindigd.

De Madrileense topclub zegevierde in eigen huis met 4-2 over de Catalanen, die over zes dagen in het eigen Montilivi een krachttoer zullen moeten leveren om de halve finale te bereiken. Het was voor Real en Girona de eerste onderlinge ontmoeting ooit in het Spaanse bekertoernooi.

Real Madrid liep na zeven minuten door een fout in de defensie al achter de feiten aan. Raúl García liet Álvaro Odriozola op rechts zijn hielen zien, waarna Anthony Lozano aan de aandacht van Marcelo ontsnapte en het leer achter Thibaut Courtois werkte: 0-1. Het team van Solari had tien minuten nodig om de tussenstand te nivelleren. Na goed voorbereidend werk van Odriozola rondde Lucas Vázquez in een keer af: 1-1.



Real Madrid kwam beter in de wedstrijd naarmate de eerste helft vorderde en zag het overwicht uiteindelijk vijf minuten voor rust beloond worden. Na een duidelijke charge van Lozano op Vinicius Junior zette Sergio Ramos met een Panenka vanaf elf meter de 2-1 op het scorebord. In de extra tijd stond de paal de 3-1 van Karim Benzema in de weg, na een uitstekende actie van Nacho Fernández.



Een tweede strafschop bracht Girona na ruim een uur spelen op gelijke hoogte. Na een handsbal van Marcos Llorente wees de arbiter naar de stip. Courtois raadde de intenties van Alex Granell, maar kon de voltreffer niet voorkomen: 2-2. Een stunt van de Catalanen zat er echter niet in. Na voorbereidend werk van Marcelo maakte Ramos zijn tweede van de avond en tien minuten voor tijd was Benzema het eindstation van een goede tegenaanval via Vinicius: 3-2 en 4-2.