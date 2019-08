'Volgende topclub meldt zich voor Dybala'

Paulo Dybala werd de voorbije weken nadrukkelijk gelinkt aan Tottenham Hotspur en Manchester United, maar mogelijk vertrekt hij naar Frankrijk.

Vanwege problemen met portretrechten ging een transfer naar de Premier League niet door en de Engelse transfermarkt is inmiddels gesloten. Franse clubs mogen echter nog wel spelers binnenhalen en Paris Saint-Germain wil daarom de markt op voor de spelmaker van .

Sportief directeur Leonardo heeft Dybala persoonlijk gebeld, zo schrijft de Daily Mail vrijdag. De speler zou zijn verrast door dat telefoontje. is bereid om de Argentijn in Parijs een jaarsalaris van twaalf miljoen euro te betalen. Hij kan voor vijf jaar tekenen in het Parc des Princes.

Bij PSG zou Dybala de vervanger kunnen worden van Neymar, mocht die terugkeren naar Spanje. De Braziliaan wordt al de hele zomer gelinkt aan en zijn oude club .

Juventus is al even bezig om een extra aanvaller te halen en het probeerde zich te versterken met Romelu Lukaku, die dan geruild had moeten worden voor Dybala. De Belg van vertrok echter naar . Mauro Icardi lijkt niet haalbaar, omdat Inter hem niet zou willen verkopen aan Juventus.

Het nieuwe seizoen in de gaat over twee weken van start. De titelverdediger gaat dan op bezoek bij , terwijl een week later naar Turijn komt.