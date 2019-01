Volgende domper voor Real Madrid met uitvallen van steunpilaar

Trainer Santiago Solari kan voorlopig geen beroep doen op Toni Kroos. Hij heeft een spierscheuring opgelopen in het linker bovenbeen.

De Koninklijke geeft verder geen duidelijkheid over de duur van de absentie van de Duitser, maar Cadena COPE stelt dat de 29-jarige Kroos twee tot drie weken in de lappenmand zal liggen. Hij moet daardoor de duels met Real Betis en Sevilla in La Liga missen, maar zal naar verwachting ruim op tijd fit zijn voor het tweeluik met Ajax in de achtste finale van de Champions League.



Real Madrid gaat op 13 februari op bezoek in de Johan Cruijff ArenA en op 5 maart staat de return in het Santiago Bernabéu op het programma. Kroos speelt sinds 2014 voor Real Madrid. Hij kwam 213 wedstrijden in actie en daarin was hij goed voor 13 doelpunten en 56 assists.