"Volgend jaar is ons doel om terug te keren in de Champions League"

Cesc Fàbregas streeft er volgend seizoen met AS Monaco naar om terug te keren in de Champions League.

De Spaanse middenvelder stapte in januari transfervrij over van naar Monaco, dat toen in acute degradatienood verkeerde. De ploeg staat momenteel zestiende in de , met een voorsprong van zeven punten op nummer achttien .

"Ja, volgend jaar is ons doel om op het podium te eindigen en terug te keren in de ", vertelt Fàbregas in gesprek met Franse media . "De club is heel duidelijk geweest over de toekomst. We zijn hier niet om te genieten van de kwaliteit van het leven en het rustig aan te doen."

"Nu moeten we in de Ligue 1 blijven en dan volgend jaar kwalificeren voor de volgende Champions League. Dit jaar is een uitzondering. We weten dat het moeilijk is om de strijden tegen Paris Saint-Germain, maar we willen het beste team na hen zijn. Dat is ons hoofddoel voor volgend seizoen."

De 110-voudig Spaanse international speelde tot dusver twaalf wedstrijden voor de Monegasken en vond daarin éen keer het net. Monaco neemt het zaterdag op eigen veld op tegen Stade , de nummer zes na 31 speelrondes.