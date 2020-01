Voetbalwereld reageert geschokt op overlijden van Nathaël Julan (23)

Nathaël Julan is vrijdag op 23-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een noodlottig ongeval, zo meldt zijn club Guingamp.

De aanvaller stierf vrijdagmiddag om 16:20 uur na een ongeluk met zijn auto op een afrit van de snelweg in Pordic, in het westen van Frankrijk. Julan was de bestuurder van de auto.

De voetbalwereld reageert aangeslagen op het overlijden van de voetballer. "Op deze tragische dag komen alle mensen die de club een warm hart toedragen samen om hun condoleances te buiten aan de familie van Nathael", schrijft op Twitter. De oefenwedstrijd tegen Concarneau die voor zaterdag gepland stond, is afgelast.

Lees beneden verder

"Vreselijk, ik heb hier geen woorden voor... Zo verdrietig", schrijft Étienne Didot, voormalig ploeggenoot van Julan bij Guingamp. Onder meer Paris Saint-Germain en laten weten in gedachten bij de dierbaren van Julan en zijn club te zijn, terwijl een fanaccount van zijn oude club Valenciennes een doelpunt van Julan tegen Le Havre in herinnering roept.

Julan doorliep de jeugdopleiding van Ligue 2-club Le Havre, waar hij tussen 2015 en 2018 tot 39 competitieduels en 7 doelpunten kwam. Met zijn goede spel dwong hij een transfer af naar Guingamp, op dat moment spelend in de .

In zijn eerste twee jaar kwam Julan tot slechts tien competitieoptredens voor Guingamp, waarna Valenciennes de speler een half jaar op huurbasis overnam. Daar maakte hij 2 doelpunten in 13 duels. Dit seizoen keerde Julan terug bij het inmiddels gedegradeerde Guingamp, maar kwam slechts één keer in actie in de Ligue 2.