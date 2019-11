Voetbaltrainer Pim Verbeek na lang ziekbed op 63-jarige leeftijd overleden

Voormalig voetballer en trainer Pim Verbeek is op 63-jarige leeftijd overleden, zo melden onder meer de NOS en het Algemeen Dagblad.

Verbeek was al geruime tijd ziek. Hij legde in februari zijn functie als bondscoach van Oman neer. Daarna was de ervaren oefenmeester nog enkele maanden als bestuurslid technische zaken verbonden aan . De geboren Rotterdammer was als coach op drie WK's actief.

Verbeek was een verdienstelijke voetballer in de jeugd van Sparta, maar vanwege blessureleed moest hij al op 23-jarige leeftijde een punt zetten achter zijn actieve loopbaan.

Een carrière als trainer volgde, met de aanstelling bij op 33-jarige leeftijd als een van de belangrijkste wapenfeiten. De periode in De Kuip, die begon in 1989, liep echter uit op een mislukking. De Rotterdammers presteerden dramatisch en tijdens een thuisduel met bestormden boze fans zelfs het veld.

Voor Verbeek was er meer succes in dienst van Fortuna, dat onder zijn leiding in 1995 kampioen werd in de toenmalige Eerste Divisie en zodoende naar de promoveerde.

Lees beneden verder

In Zuid-Limburg werkte hij samen met onder meer Mark van Bommel en Fernando Ricksen. In Nederland werkte Verbeek verder voor DS'79, FC Wageningen, , en Jong .

Verbeek maakte driemaal een WK mee, met de eindronde in 2002 als hoogtepunt. Als rechterhand van bondscoach Guus Hiddink bereikte hij met Zuid-Korea de halve finale. Vier jaar later ging de Rotterdamse coach met hetzelfde land opnieuw naar het WK, ditmaal als assistent van Dick Advocaat.

In 2010 was Verbeek zelf eindverantwoordelijk. Australië kwalificeerde zich met een ongeslagen status voor het toernooi in Zuid-Afrika, waar de groepsfase het eindstation bleek te zijn.