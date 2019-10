Voetbaltempel krijgt mogelijk naam van Cristiano Ronaldo: "Dat is het plan"

Het Estadio José Alvalade, de thuishaven van Sporting Clube de Portugal, wordt in de toekomst mogelijk vernoemd naar Cristiano Ronaldo.

Voorzitter Frederico Varandas erkent dat de plannen voor een dergelijke wijziging absoluut bestaan, als eerbetoon aan een van de beste voetballers die Portugal ooit heeft voortgebracht. Ronaldo startte zijn loopbaan in het tenue van Sporting, alvorens hij zijn loopbaan over de landsgrenzen vervolgde.

"Dat is het plan, absoluut", vertelde Varandas in gesprek met Tuttosport. "Cristiano zal altijd een van de iconen uit de geschiedenis van deze club blijven. Zijn motto's staan al op de muren van onze jeugdacademie: passie, opoffering, discipline, leiderschap en vastberadenheid."

Ronaldo, 34 jaar en een contract tot medio 2022 met , werd in 1997 toegevoegd aan de jeugdopleiding van Sporting. Hij kwam in 2002/03 tot 31 duels in de hoofdmacht en werd medio 2003 naar getransfereerd.

Over de mogelijke naam van het stadion wilde Varandas niets kwijt. Suggesties als 'CR7 Arena', 'Estádio Cristiano Ronaldo' en 'José Alvalade CR7' doen de ronde in de media en op sociale media. "Hij is zeker de beste Portugese speler aller tijden, en sowieso een van de beste atleten in de geschiedenis van de sport", benadrukte de hoogste sportbestuurder van os Leoes.

Ronaldo staat na vrijdagavond op 699 doelpunten voor club en land. Hij scoorde eenmaal in de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Portugal en Luxemburg (3-0). De Portugees scoorde 94 keer voor zijn vaderland en aast ongetwijfeld op het record van Ali Daei, die 109 doelpunten voor Iran maakte.