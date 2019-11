'Voetbalpaus' wil zestig of zeventig miljoen waard zijn bij volgende transfer

Krzysztof Piatek hoopt in de toekomst AC Milan voor zeventig miljoen euro te verlaten.

De Poolse spits ruilde Genoa afgelopen januari voor ongeveer 38 miljoen euro in voor een dienstverband bij i Rossoneri. In gesprek met TVP Sport zegt de 24-jarige Piatek dat hij later voor bijna het dubbele bedrag wil verlaten.

"Ik ben altijd gefocust op het voetbal en bepaal altijd nieuwe doelstellingen voor mijzelf. Nu ben ik 38 miljoen euro waard. De volgende keer dat ik van club verander, wil ik graag zestig of zeventig miljoen waard zijn", aldus Piatek, die in zijn eerste halfjaar veel scoorde voor Milan. Dit seizoen loopt het vooralsnog minder bij de aanvaller, met slechts drie goals voor de Italiaanse club als resultaat.

"Ik moet ambitieus zijn, daar werk ik ook hard voor. Ik sta nog aan het begin van mijn loopbaan, het is pas mijn tweede seizoen in de , een van de vijf grootste competities van Europa. Ik kijk altijd in de spiegel en probeer de schuld altijd eerst bij mezelf neer te leggen", aldus Piatek, die de Italiaanse media vaak te opportunistisch vindt opereren.

In het begin creëerden we niet zoveel kansen. Nu gaat het beter, ik scoor ook meer. Bij de Italiaanse journalisten was ik de ene dag de voetbalpaus en de volgende dag de slechtste speler. Ik moet het maar accepteren."

"Niemand hoeft zichzelf ook in mijn schoenen te plaatsen. De krantenkoppen hebben geen invloed op mij", besluit Piatek, die nog tot medio 2023 vastligt in Milaan.