Voetballers domineren lijst van L'Équipe met bestbetaalde Franse sporters

L'Équipe heeft vrijdag een lijst met de tien bestbetaalde Franse sporters gepubliceerd. Daartussen bevinden zich maar liefst zes voetballers.

Eén daarvan voert het lijstje aan. Antoine Griezmann volgt namelijk Paul Pogba op als de bestbetaalde Franse sporter, met een bruto jaarsalaris van 33 miljoen euro.



Griezmann zette vorige zomer zijn handtekening onder een nieuw contract bij en dat heeft hem een forse salarisverhoging opgeleverd. Los Colchoneros verdubbelden zijn jaarsalaris tot een slordige dertig miljoen. Daarnaast verdiende de aanvaller miljoenen aan sponsorcontracten met Gillette, Puma, Huawei en Head & Shoulders, terwijl hij de nodige bonussen opstreek dankzij het winnen van het WK met Frankrijk en de met Atlético.



Op de tweede plaats van het lijstje van L'Équipe volgt Kylian Mbappé, die momenteel 24,7 miljoen verdient. Naast zijn royale salaris bij Paris Saint-Germain houdt de aanvaller nog miljoen over aan sponsorcontracten met Nike en Hublot. Pogba, een jaar geleden nog de bestbetaalde Franse sporter, bezet nu de derde plaats. De waarde van het contract van de middenvelder bij en Adidas is in principe gelijkgebleven, al verdient hij nu omgerekend in euro's iets minder door de gedaalde koers van de Britse pond: 22,1 miljoen.



Daarmee verdient Pogba iets meer dan Karim Benzema, die momenteel 22 miljoen op jaarbasis binnenharkt. De spits van heeft nog altijd een lucratief sponsorcontract met Adidas, dat hem jaarlijks 2,5 miljoen oplevert. Pas na Benzema volgt de eerste niet-voetballer, met basketballer Nicolas Batum (20,9 miljoen per jaar). De top tien bestaat verder uit Rudy Gobert (basketballer, 20,6 miljoen), Ousmane Dembélé (19,1 miljoen), Joakim Noah (basketballer, 17,5 miljoen), Evan Fournier (basketballer, 15,2 miljoen) en Franck Ribéry (14,3 miljoen).