"Voetballend gaan we het niet winnen van Ajax, dus moeten we het anders doen"

FC Utrecht ontvangt zondagmiddag Ajax in het eigen Stadion Galgenwaard en is een wedstrijd waar in de Domstad reikhalzend naar wordt uitgekeken.

Trainer Dick Advocaat weet dat zijn ploeg het moeilijk gaat krijgen tegen de huidige nummer twee van de Eredivisie, maar de oefenmeester hoopt toch een positief resultaat over te kunnen houden aan het treffen.

"We zullen vooral heel mannelijk moeten spelen. We moeten duels winnen en dan hebben we met de steun van ons publiek zeker een kans. Dan zijn we een lastige tegenstander", tekent De Telegraaf op uit de mond van de ervaren trainer. "Voetballend gaan we het niet winnen van Ajax. Dus zullen we op een andere manier het verschil moeten maken."



Advocaat stapte in september in bij FC Utrecht als opvolger van de ontslagen Jean-Paul de Jong en heeft zijn ploeg met zeven overwinningen en twee gelijke spelen uit zijn eerste elf Eredivisie-wedstrijden aardig aan het voetballen gekregen. De 71-jarige coach is dan ook populair in Utrecht, maar is niet van plan om zijn club dit jaar nog duidelijkheid te verschaffen over zijn toekomstplannen: "Nee, dat hoeft helemaal niet."

"En zelfs in de winterstop hoef ik geen beslissing te nemen. Ik laat het wel weten als ik eruit ben. Ik moet beslissen of ik volgend seizoen nog trainer wil zijn en zo ja waar", legt hij uit. Advocaat zou er daarom ook begrip voor hebben als FC Utrecht op zoek gaat naar een nieuwe trainer: "Misschien nemen ze daarom wel een ander. Dat zou kunnen." De voormalige bondscoach van het Nederlands elftal tekende in september een contract tot het einde van het seizoen in de Domstad.