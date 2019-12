Voetbaljaar 2019 klaar voor Nathan Aké na uitvallen tegen Liverpool

Nathan Aké komt dit kalenderjaar niet meer in actie, zo heeft Bournemouth-manager Eddie Howe vrijdagmiddag laten weten op een persconferentie.

De centrumverdediger viel vorige week zaterdag tegen uit met een hamstringblessure en uit medisch onderzoek is naar voren gekomen dat Aké minstens zes weken uit de roulatie is.

Howe is ondanks het slechte nieuws optimistisch over de herstelperiode van de Nederlandse mandekker. "De scan van de hamstring van Nathan heeft overwegend positief nieuws opgeleverd."

"We denken aan een absentie van zes weken, maar hopen dat Nathan voor die tijd al terugkeert", wordt de manager van the Cherries op het persmoment geciteerd door onder meer de BBC.

Aké mist sowieso de wedstrijd van zaterdag tegen zijn voormalige werkgever , terwijl ook het treffen met op Tweede Kerstdag sowieso aan zijn neus voorbijgaat.

De Oranje-international is al enige tijd een vaste waarde in het hart van de -verdediging. De 24-jarige stopper staat in deze jaargang op zestien wedstrijden in de Premier League.

De wekenlange absentie van Aké is een flinke tegenvaller voor Howe, die met Bournemouth in de degradatiezone verkeert na vijf opeenvolgende nederlagen.

"Ik ben eerder in deze situatie geweest en weet zeker dat ik de zaken kan omdraaien", aldus de strijdvaardige Engelsman, die geen angst kent voor Chelsea, de opponent van zaterdag.

"Op een goede dag kunnen we van iedereen winnen."