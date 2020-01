Voetbal International: Eljero Elia staat voor historische transfer

Club Atlético Talleres doet er alles aan Eljero Elia naar de Argentijnse Primera División te halen, zo meldt Voetbal International vrijdagavond.

De club uit Cordóba is naar verluidt momenteel al in onderhandeling met de buitenspeler en zijn huidige club Medipol . Elia zou met de transfer de eerste Nederlander in de Argentijnse Primera División worden.

Elia is momenteel bezig aan zijn derde seizoen in Turkije. Afgelopen seizoen had de aanvaller zijn zinnen al gezet op een transfer, maar dat ging uiteindelijk niet door. Nu zou Club Atlético Talleres in de markt zijn voor de routinier. De club staat momenteel twaalfde in de Argentijnse competitie.

Lees beneden verder

Volgens het weekblad is de club 'rijk en ambitieus' en wil men 'verrassen met de voormalig Oranje-international'.

Elia, die nog tot komende zomer vastligt bij Medipol Basaksehir, ziet de historische transfer ook wel zitten, zo klinkt het. Club Atlético Talleres speelt zijn wedstrijden in het Estadio Mario Alberto Kempes, dat men deelt met aartsrivaal Belgrano. Laatstgenoemde ploeg komt momenteel uit in de tweede divisie van het Argentijnse voetbal.

De 32-jarige Elia was eerder actief bij , , , Hamburger SV, , , en . Bij laatstgenoemde club won hij de landstitel in 2017, waarna hij naar Turkije trok. In tweeënhalf jaar tijd kwam Elia tot 71 wedstrijden, 10 doelpunten en 8 assists voor Medipol Basaksehir.