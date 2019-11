Voetbal International: Ajax aast op de nieuwe Nemanja Vidic

Ajax houdt de verrichtingen van Strahinja Pavlovic nadrukkelijk in de gaten, zo weet Voetbal International dinsdagochtend te melden.

Meerdere clubs zijn volgens het weekblad echter in de markt voor de centrumverdediger van Partizan Belgrado, waardoor de achttienjarige stopper niet goedkoop zal zijn. In Servië wordt hij gezien als de nieuwe Nemanja Vidic.

Pavlovic is een vaste kracht bij Partizan, dit seizoen de tegenstander van in de . De verdediger, 1,94 meter lang, heeft reeds veertig wedstrijden voor de Servische club achter de rug.

Volgens Voetbal International hebben veel clubs de jeugdinternational in het vizier, 'waardoor er mogelijk een behoorlijke transfersom betaald moet worden'.

De jongeling wordt in eigen land beschouwd als een groot talent en wordt vergeleken met Vidic. Laatstgenoemde maakte in de Premier League furore in het shirt van .

De oud-verdediger speelde tussen 2006 en 2014 voor the Red Devils en pakte met de club veel prijzen, waaronder vijf keer de landstitel en een keer de in 2008.

Ook het Algemeen Dagblad maakt melding van de interesse van in 'de boomlange' Pavlovic, die donderdag ook weer in actie komt tegen AZ.

De Serviër verlengde onlangs nog zijn verbintenis bij Partizan tot de zomer van 2024. Het is overigens niet bekend welke andere clubs azen op de jonge centrale verdediger.