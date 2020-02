Voetbal en tv wacht enorme revolutie: "OTT is de toekomst"

Nederland volgt de ontwikkelingen in Engeland rond de tv-rechten op de voet, meldt De Telegraaf dinsdag.

De Premier League heeft vanaf 2022, als het huidige tv-contract voor de rechten van Engels voetbal afloopt, een eigen Netflix-achtige streamingservice voor ogen. De CV focust net als de Premier League en andere grote partijen in de wereld op de ontwikkeling van streamingdiensten.

Er wordt met de ontwikkelingen in Engeland rekening gehouden met een revolutie in de voetbalwereld aangaande live-duels. Deze enorme verandering kan traditionele tv-zenders enorm pijn doen, moet voor grotere opbrengsten voor clubs zorgen én zal waarschijnlijk goedkoper zijn voor de kijker.

Volgens de krant dringt de vraag nu op of de Eredivisie de tv-rechten te snel voor twaalf jaar heeft verkocht aan FOX Sports, dat een miljard euro heeft betaald voor de rechten van de Eredivisie voor twaalf seizoenen. Het contract van de tv-zender loopt tot en met het seizoen 2024/2025.

'De Premier League denkt dus aan de oprichting van een soort Premflix, waarbij dan wel veel meer werk om de hoek komt kijken. Maar de verdiensten zullen het veelvoudige zijn', schrijft De Telegraaf. ' Netflix heeft al meer dan 160 miljoen abonnees in de hele wereld.'

'Als de Premier League 100 miljoen abonnees heeft via Premflix en elke abonnee betaalt tien euro per maand, zou dat twaalf miljard euro per jaar opleveren tegenover de huidige drie miljard per jaar. Een kijker in Engeland is nu tussen de 70 en 90 euro per maand kwijt voor live-duels in de Premier League en in Amerika en Azië betaalt men tussen de 25 en 40 euro.'

De Eredivisie CV focust net als de Premier League op de ontwikkeling van OTT (Over-The-Top, de officiële naam voor een eigen mediakanaal) en streamingdiensten. Verwacht wordt dat er na het huidige contract met FOX Sports 'grote mogelijkheden' ontstaan.

"Op dit moment hebben wij een fijne partner met FOX", zegt ECV-directeur Mattijs Manders tegenover het dagblad. "Je hoeft geen hogere wiskunde te hebben gestudeerd om te begrijpen dat er met goed functionerende streamingdiensten en mooie live-wedstrijden geld verdiend kan worden."

"Daarbij zeg ik ook dat we ons niet rijker moeten rekenen dan goed is. Onze buitenlandrechten worden nu verkocht aan IMG. Ook daar zijn ontwikkelingen gaande."

Voormalig commercieel directeur Chris Woerts van de Eredivisie, die ook verantwoordelijk was voor Eredivisie Live, het huidige FOX Sports, en in de Premier League werkzaam was, voorspelt dat OTT een nieuwe dimensie gaat geven aan live sport en zegt dat OTT 'de toekomst' is.

"Vroeger had de kijker in Nederland één keuze en dat was de tv via de kabel. Iedereen heeft tegenwoordig internet en dus denken grote aanbieders aan een eigen platform. heeft het al, de Premier League is er mee bezig en de KNVB denkt ook aan OTT."

Volgens Woerts zijn de onderhandelingen die er met Ziggo worden gevoerd cruciaal. Als Ziggo, dat als distributeur circa vier miljoen klanten heeft, aan FOX voor elke abonnee een paar euro gaat betalen, zoals KPN dat al doet (circa zeventig miljoen euro per jaar), komt er voldoende geld binnen om FOX in stand te houden, aldus de krant.

'Houdt Ziggo de poot stijf, dan eist KPN ook een nieuwe onderhandelingsronde', zo klinkt het. "Het worden spannende maanden voor het Nederlandse voetbal", zegt Woerts. "Want de Eredivisie CV is nog steeds meerderheidsaandeelhouder (51 procent) van FOX Sports Nederland."