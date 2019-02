Voetbal biedt Scherpen afleiding in moeilijke tijd

Kjell Scherpen zit in een lastige periode. Na de wedstrijd tussen FC Emmen en PSV (2-2) werd bekend dat zijn oudere broer in coma ligt.

De negentienjarige doelman geeft in gesprek met het Dagblad van het Noorden aan dat voetbal voor hem een afleiding is deze moeilijke tijd. Scherpen is tevens dankbaar voor alle steunbetuigingen die hij de afgelopen tijd kreeg.



"Als ik op het veld sta, zijn mijn gedachten volledig bij voetbal. Dit is wat ik het liefst doe", zegt Scherpen. Zijn broer ligt nu ruim drie weken in coma, nadat hij een hartaanval kreeg. "Ik heb gezegd dat ik wilde spelen als de situatie onveranderd bleef. Die eerste wedstrijd tegen PSV was misschien wel de hoogste drempel. Maar ik had het gevoel dat ik het moest doen, voor mijn broer en voor mezelf. Als ik het moment had uitgesteld, zou de drempel nog hoger zijn geworden."



Scherpen zegt dat de steunbetuigingen van alle kanten komen. "Toen de situatie van mijn broer medegedeeld werd aan aan de jongens in de groep, had ik het wel even zwaar. Maar iedereen was en is goed voor me. Ik wilde al snel weer keepen", vertelt de doelman. Hij moest zaterdagavond vijf tegendoelpunten incasseren in het uitduel met AZ, dat door de Alkmaarders met 5-0 gewonnen werd.



"Ik kan nu wel iets leuks over mezelf gaan roepen, maar dat is niet op z'n plaats na een 5-0 nederlaag. We begonnen heel slap en hebben de goals cadeau gedaan. Dit was totaal niet wat we ervan hadden verwacht", analyseert Scherpen. Het was voor FC Emmen de eerste nederlaag na de winterstop, na een remise tegen PSV (2-2) en een zege bij VVV-Venlo (2-3). "Als je bij rust met 3-0 achter bij elkaar zit, is dat mooie verhaal van die eerste twee wedstrijden snel verdwenen. Dat mag in geen enkele wedstrijd, vind ik."