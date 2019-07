'Vliegtuigtrip De Ligt aanstaande; details zondag mogelijk al rond'

Het is onzeker wanneer Matthijs de Ligt de medische keuring en presentatie bij Juventus zal doorstaan.

Italiaanse media komen zondag met tegenstrijdige berichten over de gang van zaken omtrent de overgang van de verdediger van . De Ligt is momenteel niet op trainingskamp met Ajax in afwachting van zijn aanstaande transfer.



La Gazzetta dello Sport bracht zondagochtend naar buiten dat De Ligt zondagavond of maandagochtend naar Turijn zou vliegen, waarna hij de medische keuring zou ondergaan. Gianluca Di Marzio, transferspecialist van Sky Italia , meldt zondag echter dat het afronden van alle papierwerk inzake de transfer van De Ligt wat langer op zich laat wachten.



en Ajax zijn volgens Di Marzio nog altijd bezig om de deal helemaal te beklinken. De afgelopen dagen staan de clubs nauw in contact met elkaar om de details rond te krijgen. De Italiaanse grootmacht doet er alles aan om in de komende uren alles gereed te maken. Als alles volgens plan verloopt, komt De Ligt maandagavond aan en vindt de keuring op dinsdag plaats, aldus Di Marzio.



De Italiaanse media zijn het er wel over eens dat de transfer vaststaat. Naar verluidt gaat De Ligt komende week een vijfjarig contract ondertekenen, met een jaarsalaris van circa twaalf miljoen euro. Volgens La Gazzetta dello Sport wordt de negentienjarige Oranje-international hiermee overduidelijk de best verdienende verdediger van de .