Vliegtuig vermiste Sala gelokaliseerd: "Een nachtmerrie, ik ben wanhopig"

Na de verdwijning van het vliegtuig met daarin Cardiff City-aanwinst Emiliano Sala en piloot David Ibbotson in de avond van maandag 21 januari werd er lang niets vernomen van het toestel. Zondagavond kwam echter het nieuws naar buiten dat het wrak van de Piper Malibu is gevonden op de bodem van Het Kanaal en dat nieuws is ook bij vader Horacio Sala hard aangekomen.

"Ik kan het niet geloven. Dit is een droom, een nachtmerrie. Ik ben wanhopig. Ik heb elke dag met het zoekteam in contact gestaan, maar omdat ik geen WhatsApp heb is het moeilijk voor mij om contact met hen op te nemen en andersom", reageerde hij zondagavond laat tegenover Crónica TV . "Ze vertelden me eerder nog dat de dagen voorbijgingen zonder dat er nieuws was over Emiliano of het vliegtuig."



Na de verdwijning van het toestel werd er in eerste instantie een grote zoekactie op poten gezet door de Engelse kustwacht. Toen dit geen resultaat opleverde werd de zoektocht na drie dagen gestaakt, waarna via een crowdfundingsactie genoeg geld werd binnengehaald zodat de familie een aantal experts in de hand kon nemen om verder te gaan met zoeken. De nieuwe actie staat onder leiding van oceaanwetenschapper en scheepswrakkenjager David Mearns en zijn team lokaliseerde het toestel zondagochtend met behulp van sonarapparatuur.



"Het wrak van het vliegtuig van Emiliano Sala en piloot David Ibbotson is gevonden. Dit is min of meer het beste resultaat waar we, met het oog op de families van de betrokkenen, op konden hopen. Zij hebben dit vreselijke nieuws vanavond ontvangen en uit respect voor de families zal ik verder geen commentaar geven", was zijn eerste reactie zondagavond tegenover Sky News . Het is nog niet bekend of de lichamen van Sala en Ibbotson zich ook in de restanten van het vliegtuig bevinden.