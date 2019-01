'Vliegtuig verdwijnt van radar; recordaankoop Cardiff aan boord'

De zorgen zijn groot om Emiliano Sala. Hij zat naar verluidt in het vliegtuig dat maandagavond van de radar verdween tijdens de reis van Nantes naar C

Het Britse Air Traffic heeft maandagavond bevestigd dat een vliegtuig van de radar is verdwenen. Er heerst grote onduidelijkheid of Sala, die deze maand voor circa twintig miljoen euro door de club uit de Premier League is aangetrokken, daadwerkelijk in het vliegtuig zat. Politiebronnen stellen tegenover het Franse persbureau AFP dat dit het geval is.

Rob Phillips, voetbal correspondent van BBC Wales , laat dinsdag op BBC Radio Wales weten dat er bij Cardiff City 'oprechte bezorgdheid' heerst en er gezocht wordt naar informatie. De Franse journalist Arnaud Wajdzik laat op Twitter weten dat Sala niet aan boord zat, maar hij kan dat niet met zekerheid zeggen. L'Équipe en 20 Minutes melden dat Sala wél in het vliegtuig zat.



Maandagavond om 21.50 uur vertrok het vliegtuig vanuit Nantes naar Cardiff. Demeldt dat er twee reizigers aan boord waren, terwijl het volgensonduidelijk is hoeveel passagiers er in het vliegtuig zaten. Het vliegtuig biedt plaats aan een piloot en vijf passagiers. Engelse media melden dat een reddingsboot en twee helikopters op zoek zijn naar het vliegtuig.De 28-jarige Sala is de duurste speler uit de clubgeschiedenis van Cardiff City. De Argentijn overtuigde dit seizoen bij Nantes met twaalf doelpunten en twee assists. Hij zette zijn handtekening onder een contract tot medio 2022. Maandagmiddag was hij in Nantes om afscheid te nemen van zijn ploeggenoten bij de club uit de Ligue 1. Op sociale media deelde hij beelden vandeze ontmoeting. Sindsdien heeft hij niets meer van zich laten horen op zijn kanalen.