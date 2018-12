'Vlapinho' maakt indruk: "Je denkt bijna dat hij een Braziliaan is"

FC Utrecht krijgt zondag bezoek van sc Heerenveen en bij de thuisploeg zijn de ogen gericht op de Friese man in vorm Michel Vlap.

De aanvallende middenvelder uit Friesland maakt dit seizoen een uitstekende indruk, ziet ook Utrecht-verdediger Timo Letschert. "We noemen hem hier bij FC Utrecht al Vlapinho. Ze hebben altijd aanvallende intenties en er heel mooie voetballers tussen zitten. Michel Vlap vind ik ook zo'n mooie speler", zegt Letschert in De Telegraaf. "Hij laat soms dingen zien, waardoor je bijna denkt dat hij een Braziliaan is, terwijl hij zo'n oer-Hollandse naam heeft."



De verdediger wil zondag geen punten laten liggen in het Abe Lenstra Stadion en de vierde plaats verstevigen. "Heerenveen is heel belangrijk voor ons. Als we daar de drie punten pakken, kunnen we met een heel goed gevoel richting Feyenoord (TOTO KNVB Beker) en Ajax (Eredivisie) toewerken. Heerenveen is een goede ploeg en normaal gesproken een concurrent voor FC Utrecht."



FC Utrecht sluit 2019 af met wedstrijden tegen Feyenoord (uit) en Ajax (thuis). "Daarin kunnen we laten zien dat we een goede ploeg zijn en als een van de weinige ploegen nog een echte subtopper zijn. Misschien kunnen we zelfs nog richting de top drie kijken." De wedstrijd in Heerenveen begint zondag om 12.15 uur.